Getuigen gezocht van ontploffing bij woning

Rond 04:00 uur kwam er een melding binnen dat er een knal was gehoord door bewoners. De ontploffing veroorzaakte veel schade aan de ramen en de voorgevel van de woning. De agenten die ter plaatse kwamen roken een benzine lucht en troffen resten van vuurwerk aan. Op camerabeelden waren twee verdachten te zien. Het gaat om twee mannen met het volgende signalement.

Eerste verdachte:

Grijze trui met capuchon

Grijze joggingsbroek met een grote rits aan de zijkant

Lichte schoenen

Tweede verdachte:

Donkere jas

Lichte joggingsbroek

Lichte pet

Zwarte handschoenen

De recherche doet onderzoek naar de ontploffing en is daarom op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben. Was u getuige of heeft u wellicht beelden waar de verdachten op te zien zijn? Bel dan 0900 8844. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.