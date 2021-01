Onderzoek naar poging brandstichting Jan van Riebeekplein

Rond 21:30 uur kwam een melding binnen dat er een inbraakalarm bij het pand afging. Iemand in de omgeving had een harde knal gehoord en meldde dit bij 112. Er bleek een fles met brandbare vloeistof tegen de deur van een pand te zijn gegooid. Er is geen echte brand ontstaan in het pand, slechts lage vlammen die door agenten konden worden gedoofd. De omgeving werd afgezet en er is een sporenonderzoek gedaan door Forensische Opsporing.

Tijdens de jaarwisseling werden ruiten van hetzelfde pand vernield. De politie onderzoekt of er een verband is tussen deze twee zaken.

Getuigen gezocht

De recherche doet onderzoek naar de poging brandstichting en zoekt getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u beelden die het onderzoek kunnen helpen? Bel dan 0900 8844. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.