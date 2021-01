32-jarige man aangehouden na verkeersruzie

Alblasserdam - De politie heeft op 2 januari rond 20:00 uur een 32-jarige man uit Alblasserdam aangehouden in een woning aan de Papaverstraat in Alblasserdam, na een verkeersruzie op de A15 waarbij een wapen getoond zou zijn. Bij de aanhouding is een waarschuwingsschot gelost door de politie. In de woning en auto werd uiteindelijk geen vuurwapen aangetroffen.