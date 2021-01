24 uur rijverbod

Op de A58, ter hoogte van Krabbendijke, werd zaterdagavond rond 18.20 uur een personenauto gecontroleerd. Van de bestuurder van de auto, een 22-jarige man uit Koudekerke, werd een speekseltest afgenomen. Die bleek positief. De man is meegenomen naar het politiebureau om daar een verklaring af te leggen. Een GGD-arts kwam naar het bureau om een bloedmonster af te nemen. Dit monster is opgestuurd naar het NFI, daar wordt het onderzocht. Als de uitslag van het onderzoek bekend is neemt een officier van justitie een beslissing over de verdere afhandeling van de zaak.

Diezelfde procedure gaat lopen voor een 33-jarige man uit Steenbergen. Hij was de bestuurder van een auto die omstreeks 16.05 uur gecontroleerd werd op de A58 ter hoogte van ’s-Heer Arendskerke. De speekseltest wees uit dat hij onder invloed was van THC, de werkzame stof in hasj en wiet.

Beide mannen kregen een rijverbod van 24 uur.