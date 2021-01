Bekeurd voor baldadigheid

Om ongeveer 02.45 uur meldde een getuige dat er jongens op het dak van de sporthal in de Pastoor Fronhoffstraat klommen. Het signalement van de jongens werd doorgegeven en meerdere agenten gingen in de buurt op zoek. Door hen werd geconstateerd dat de regenpijp van de sporthal vernield was. Of er nog meer schade is aangericht zal in de loop van de zondag bekeken worden.

De getuige meldde ondertussen dat de jongens zich hadden verstopt in de bosjes. Een hondengeleider werd ter assistentie opgeroepen. Toen gewaarschuwd werd dat de hond ingezet zou worden en de politiehond in de bosjes ging zoeken vloog één van de jongens uit de bosjes. Hij rende recht in de armen van een van de agenten. De andere jongen werd liggend in de bosjes aangetroffen.

De ouders van beide jongens zijn in kennis gesteld.