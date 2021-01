Jongen opgepakt na mishandelen Boa

Op zaterdag 2 januari 2021 om 14.50 uur spraken vier opsporingsambtenaren van de gemeente Tilburg een groep jeugd aan op de Matterhornstraat. Op het voetbalveld werd gevoetbald en er was ook publiek bij langs de lijn. In totaal ging het om een groep van 40 a 50 jongeren. De boa’s wilden de jongeren wijzen op de coronaregels. Het grootste gedeelte van de groep ging ook daadwerkelijk weg. Op dat moment stak één van de jongens vuurwerk af. De boa’s liepen naar hem toe om te voorkomen dat hij dat weer zou doen. De jongen gooide toen de aansteker in het gezicht van de boa en rende weg. Hij kon vastgepakt worden. Maar twee andere jongens schoten hem te hulp en duwden tegen de boa zodat hij los moest laten. Na een korte achtervolging kon de boa de jongen weer te pakken krijgen maar die begon direct te slaan. Het slachtoffer kreeg meerdere klappen in zijn gezicht in op zijn keel. De boa kon de jongen onder controle krijgen en zijn collega’s schermden hem af omdat enkele andere jongeren zich er mee bemoeiden en opnames maakten. Na enkele minuten kwam de opgeroepen politie ter plaatse die de verdachte over nam. De ambtenaar deed aangifte en gaf aan zich door een dokter te laten nakijken. Hij is van het incident erg geschrokken.