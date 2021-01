Twee auto-inbrekers aangehouden

Op donderdag 31 december 2020 hadden surveillerende agenten een verdachte situatie onderzocht. Bij een woning aan de Dr. Struyckenstraat stond een voordeur open. Om te kijken of er niets aan de hand was betraden ze de woning. In de gang lag allerlei gereedschap. Het was de agenten bekend dat in de woning twee veelplegers wonen. Eén van hen was thuis en zei dat het gereedschap geleend was. De agenten vertrouwden het niet en namen het gereedschap mee om te onderzoeken of het van diefstal afkomstig was.