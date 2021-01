Twee aanhoudingen in onderzoek opruiing en bedreiging Enkhuizen

Op woensdag hield de politie al een 21-jarige man zonder vast woonadres aan die in dezelfde WhatsApp-groep eveneens opruiende uitlatingen had gedaan. Ook deze persoon riep mensen op te gaan rellen in Enkhuizen.

Deze verdachte wordt aanstaande maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Daarnaast heeft de man een last onder dwangsom van 2000 euro gekregen en een gebiedsverbod voor Enkhuizen. Dit laatste is hem opgelegd en aangezegd door de burgemeester.