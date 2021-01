Verdachte aangehouden voor autobrand Gouda

Rond 20.25 uur ontving de politie een melding van een autobrand aan de Balsemienstraat in Gouda. Een getuige had twee jongens zien wegrennen. Op basis van het signalement kon een 16-jarige jongen uit Gouda worden aangehouden. De politie doet verder onderzoek.



Preventief fouilleren

Afgelopen week vonden diverse autobranden in Gouda plaats. Om de autobranden een halt toe te roepen staat burgemeester Verhoeve van Gouda de politie sinds gisteravond toe om dit weekend preventief te fouilleren in Gouda-Oost en een deel van Bloemendaal. Zie voor meer informatie: https://www.gouda.nl/actueel/burgemeester-verhoeve-noodverordening-nog-van-kracht-en-preventief-fouilleren-als-extra-maatregel



Blijf alert

De politie roept burgers op extra alert te zijn. Ziet u vanuit uw woning verdachte situaties? Bel dan direct 112. Op die manier kan de politie direct actie ondernemen. En heeft u tips over de eventuele daders? Bel dan 0900-8844 of Misdaad Anoniem via 0800 7000.