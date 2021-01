Driedubbel de fout in. Van overtreden avondklok naar aanhouding Opiumwet

De verdachte was na 21.00 uur nog op straat en moest worden gecontroleerd. Nadat hij geprobeerd had de politie te omzeilen, werd hij staande gehouden en kreeg hij te horen dat hij boetes kreeg voor het overtreden van de avondklok en voor het niet dragen van de autogordel. Terwijl agenten bezig waren alles vast te leggen, roken ze een sterke henneplucht uit de auto komen. De man moest de drugs die hij bij zich had aan de agenten geven en gaf hen een klein zakje weet. Omdat de agenten vermoedden dat dit niet alle drugs was, mede gezien de sterke lucht die uit de auto kwam, hebben ze de auto doorzocht. Daarbij troffen ze inderdaad nog meer drugs aan: enkele tientallen xtc-pillen, bijna 15 gram cocaïne, verpakt in kleine hoeveelheden (in zogenaamde ponypacks), enkele tientallen grammen mdma en enkele tientallen grammen (vermoedelijk) ketamine. De man is aangehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet.