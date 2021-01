Politie beëindigt illegaal feest, bekeurt feestgangers en houdt vrouw aan

Even na middernacht bleek dat er een feest gaande was in een pand in de Axelsestraat. Politiemensen zagen een aantal mensen op een binnenplaats staan. Die probeerden bij het zien van de politie nog naar binnen te gaan, de deuren te sluiten en de lichten te doven, maar dat was tevergeefs. Politiemensen namen een kijkje in het pand en troffen daar overduidelijk een feest aan, met zo’n 25 à 30 feestgangers.

Alle feestgangers hebben een proces-verbaal gekregen voor het overtreden van de coronamaatregelen. De politie is nog bezig met het verwerken van alle gegevens. Op dit moment is bekend dat het feest in ieder geval bezocht werd door 9 vrouwen, in de leeftijd van 18 tot 27 jaar oud en afkomstig uit Terneuzen (2), Westdorpe, Biervliet, Axel, Sint Jansteen, Zwijndrecht, Dordrecht en Rotterdam en door 14 mannen, in leeftijd variërend van 21 tot 39 jaar oud en afkomstig uit Terneuzen (9), Capelle aan den IJssel (2), Zoetermeer, Waddinxveen en Rotterdam.