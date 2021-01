Politie houdt drie mannen aan op verdenking van poging inbraak en bedreiging met een nep-vuurwapen

Na een zoektocht van zo’n 20 minuten, met meerdere politie-eenheden, waaronder ook politiehonden, konden agenten op het dak van een schuurtje in de Rossinistraat een 18-jarige man uit Terneuzen aanhouden. Op meerdere momenten tijdens de zoektocht, onder andere tijdens de aanhouding van deze verdachte, hebben de agenten, voor hun eigen veiligheid, hun vuurwapen getrokken. Bij de 18-jarige verdachte werd tijdens zijn aanhouding geen vuurwapen, maar wel een mes aangetroffen. Na een zoektocht trof een politieagent in een tuin aan de Sloelaan het vermeende vuurwapen aan. Het bleek te gaan om een nep-wapen.

Als een nepvuurwapen niet van een echt vuurwapen te onderscheiden is, bijvoorbeeld in het donker, handelen agenten alsof het om een echt vuurwapen gaat. In deze gevallen kan het voorkomen dat agenten iemand onder schot nemen. In 2018 hield de politie een campagne om mensen bewust te maken van de risico’s van het bij zich hebben van een nepwapen.

De verdachte is meegenomen naar het politiebureau en in de cel gezet. Hij zit nog vast.