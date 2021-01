Politie houdt man aan op verdenking van dealen

Agenten controleerden de man vrijdagavond 29 januari omstreeks 19.45 uur. In zijn auto troffen ze een flinke hoeveelheid drugs aan. Het gaat vermoedelijk om cocaïne, xtc, hasj en hennep. Ook lag er een weegschaal bij de drugs. Daarop is de verdachte aangehouden op verdenking van bezit van dan wel handel in verdovende middelen. Hij is naar een politiebureau gebracht en in de cel gezet.