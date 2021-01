Politie houdt onbekende aan na poging inbraak in wooncomplex

Oplettende getuigen waarschuwden kort voor 01.00 uur de politie na braakgeluiden te hebben gehoord. Een man zou hebben geprobeerd de centrale toegangsdeuren van het complex open te breken. Toen de agenten ter plaatse kwamen, zagen ze dat de deuren inderdaad geforceerd waren. Ze liepen om het pand heen en betrapten daar een man die probeerde een garagedeur open te krijgen. Hij is op heterdaad aangehouden. Nabij de man troffen de agenten inbrekerswerktuig aan. De verdachte kon zich niet legitimeren en wilde ook niet zeggen wie hij is. Hij is meegenomen naar het politiebureau en daarna overgebracht naar Torentijd en in de cel gezet. Hij zit nog vast. De politie vermoedt dat het om een 30-jarige Amsterdammer gaat. Het onderzoek naar de man duurt voort.