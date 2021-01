Politie houdt tweetal aan op verdenking van witwassen

De auto plus inzittenden hadden op de A58 de aandacht getrokken van politiemensen van het team Verkeer. De agenten besloten de auto plus inzittenden te controleren en zetten de auto op de Klein Molenbeek aan de kant. De bestuurder, een 25-jarige inwoner van Roosendaal, bleek in het bezit te zijn van enkele duizenden euro, in grotere coupures. Hij kon niet verklaren hoe hij aan dit geld kwam en is daarop aangehouden op verdenking van witwassen Zijn bijrijder bleekechter nog veel meer geld op zak te hebben, namelijk enkele tienduizenden euro’s. Ook hij is aangehouden op verdenking van witwassen. Beide mannen zijn voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet. De politie doet onderzoek naar de herkomst van het geld en heeft het in beslag genomen.