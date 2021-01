Harderwijkse agent is tweetal te slim af

Criminelen bedenken van alles om achter bankgegevens te komen. Ze sturen bijvoorbeeld een e-mail. In het bericht kan staan dat er iets mis is met uw bankgegevens of dat uw bankpas verouderd is en dat u gratis een nieuwe kunt aanvragen. Of dat deze op een bepaald tijdstip wordt opgehaald. Criminelen lokken u in een e-mail vervolgens naar een valse (bank)website. Deze lijkt op de echte website. Hier wordt u verzocht om uw inlognaam en wachtwoord in te voeren. Op deze manier krijgt de fraudeur de beschikking over uw bankgegevens. Jaarlijks worden honderden mensen op deze manier opgelicht. De politie waarschuwt dan ook: uw bank belt, mailt of sms’t nooit om een nieuwe pas aan te vragen. Een pas aanvragen gaat altijd via het kantoor of de app van uw bank.