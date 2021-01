Weer aanhoudingen voor opruiing via social media

De politie blijft alert op opruiiende berichten in social mediagroepen. Door met aanhoudingen de angel hieruit te halen en alert te zijn op de plaatsen en tijden waarvoor oproepen gedaan worden, helpen we Utrecht rustig en veilig te houden. Meldingen over oproepen zijn en blijven welkom en kunnen gedaan worden via politie.nl -> meldingen over rellen, 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

In en rond park De Gagel werden zaterdagmiddag drie mensen aangehouden. Politie was daar alert vanwege oproepen om naar het park te komen. Eén man werd aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Een 28-jarige man uit Amsterdam en een 37-jarige vrouw uit Schiedam waren in het park gewaarschuwd te vertrekken. Toen zij dit niet deden, werden zij ook aangehouden.