Ruim 30 aanhoudingen bij demonstratie Museumplein

Er zijn vanmiddag 25 arrestaties verricht op het Valeriusplein op basis van artikel 2.2 (APV). Omdat er tekenen waren dat deze personen onderdeel uitmaakten van een georganiseerde groep met als risico verstoring van de openbare orde, zijn zij door de politie aangehouden. Daarnaast is er een voertuig gecontroleerd op weg naar Amsterdam waar een slagwapen is aangetroffen. De drie inzittenden zijn aangehouden. Ook is er een ander voertuig in de omgeving Amsterdam gecontroleerd waar een taser is aangetroffen. Ook daar is een persoon aangehouden. Er zijn verder 4 aanhoudingen verricht voor diverse feiten rondom het Museumplein waaronder één verdachte die richting een journalist schopte.