Overval bij Primera in Halsteren

De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich via 0900 – 8844 te melden. De dader was een man met een licht tot licht getinte huidskleur, had een fors postuur, was circa 1.75m lang en droeg een zwarte rugzak met een blauwe muts. U kunt meldingen ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) of via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006.

BVH 2021026859