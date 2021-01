Politie houdt man aan op verdenking van overtreding Opiumwet.

De man had op de A58 komend vanuit de richting Hoogerheide en gaand in de richting van Rilland vanwege de snelheid waarmee hij reed de aandacht van surveillerende politiemensen getrokken. Ze zetten hem bij verzorgingsplaats ’t Scheld ter hoogte van Rilland aan de kant om hem te controleren. De man moest meewerken aan een blaastest en een speekseltest. Uit die laatste test bleek dat de man onder invloed van drugs een auto bestuurde (hij testte positief op het gebruik van cocaïne en amfetamine). De man moest daarom mee naar het bureau, voor een bloedtest. Voordat de agenten hem in de politieauto zetten, fouilleerden ze de man. Tijdens die fouillering troffen ze geld, telefoons en enkele tientallen ponypacks met daarin drugs aan. Ponypacks zijn vetvrije papiertjes waar drugs (vaak cocaïne of speed) in bewaard kunnen worden en die vaak tot kleine envelopjes zijn gevouwen.

De verdachte is voor nader onderzoek en verhoor naar het bureau gebracht. De auto waarin hij reed is in beslag genomen voor nader onderzoek.