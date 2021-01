Politie treedt na waarschuwingen op in Maastricht

Rond 18.00 uur verzamelde zich een groep mensen op het Herdenkingsplein in Maastricht. Van daaruit liepen ze richting het centrum. De politie waarschuwde om niet als groep de stad in te gaan omdat ze daarmee de covid-maatregelen zouden overtreden. Op de Smedenstraat greep de politie in. Alle leden van de groep konden zich legitimeren. Ze werden preventief gefouilleerd en daarbij werden geen bijzonderheden aangetroffen. Dit is rustig verlopen. Er werd niemand aangehouden.

Voor de inzet van vanavond was, net als bij andere incidenten, vooraf overleg met de burgemeester en het Openbaar Ministerie. Het is de taak van de politie om de covid-maatregelen te handhaven. Afgelopen dinsdag trok er ook een groep de stad in. Destijds waren er aanwijzingen dat er ook in Maastricht mogelijk rellen zouden plaatsvinden, zoals dat eerder ook in andere steden het geval was. Prioriteit die dag was het voorkomen van vernielingen en geweld in de stad. Vandaag was er geen sprake van concrete dreiging van geweld of vernielingen, waardoor de prioriteit weer bij het naleven van de coronamaatregelen lag. Dit is ook gecommuniceerd met de betrokken groep.

In totaal heeft de politie 56 mensen bekeurd voor het overtreden van de covid-maatregelen. Alle overtreders ontvangen een boete van 95 euro.