11-jarige blijvend verwond door rondslingerend vuurwerkafval

Op zondag 3 januari was een groepje kinderen aan het spelen aan de Oudeland en vond tussen de restanten vuurwerk van de jaarwisseling een cobra met nog een stukje lont. De kinderen probeerden de cobra alsnog aan te steken, waarbij het illegale vuurwerk ontplofte in de hand van de 11-jarige jongen. Het kind liep ernstig letsel op en is direct naar het ziekenhuis gebracht.

Vuurwerkafval opruimen

Het afsteken van vuurwerk was verboden tijdens de afgelopen jaarwisseling. Niet iedereen heeft zich hieraan gehouden en dus is er ook sprake van vuurwerkafval. Pas op bij het opruimen van ongebruikt vuurwerk en vuurwerk dat niet goed is afgegaan.

Gewoon consumentenvuurwerk kan in de vuilcontainer.

Bel altijd de politie voor niet-afgegaan vuurwerk en illegaal vuurwerk zoals cobra’s en shells. Raak het vuurwerk niet aan en breng het niet zelf naar een politiebureau. Mogelijk moet de EOD het vuurwerk opruimen.

Bij twijfel bel de politie op 0900 8844.

Lees meer over vuurwerk bij de Rijksoverheid.