Aanhouding voor vuurwerkexplosie in woning Achterberg

In de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 november werd rond 03:00 uur zwaar vuurwerk de woning aan De Weide in gegooid. De schade aan het huis was flink, maar wonder boven wonder raakte er niemand gewond.

Een week eerder was er ook een vuurwerkexplosie bij een woning aan de Weide. In de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 november werd rond 2 uur zwaar vuurwerk door de brievenbus gegooid. Van de begane grond tot aan de zolder is er schade. Gelukkig is er niemand gewond geraakt door de klap.

Het politieonderzoek gaat door. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

recherche roept getuigen op zich te melden. Ook mensen die meer weten over wie er achter deze explosie zou kunnen zitten worden dringen gevraagd zich te melden. Dat kan via onderstaand formulier of via 0900-8844. Anoniem melden kan uiteraard ook: 0800 – 7000 of via Meld Misdaad Anoniem. Alvast bedankt!