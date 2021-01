Politie zoekt getuigen van plofkraak

Omstreeks 04.25 uur kreeg de politie melding van de plofkraak bij de afstortkluis van een bank. Ter plaatse bleek de kluis zwaar beschadigd te zijn. Delen van de kluis waren door de klap losgeraakt en weggevlogen. Hierdoor raakten een ruit van een winkel en twee geparkeerd staande auto’s beschadigd.

Getuigen meldden dat twee personen kort na de plofkraak zijn weggerend van de plaats van het misdrijf. Een van het stapte op een motorscooter (met dubbel voorwiel). Beiden vertrokken in de richting van de Westerstraat.

Onbekend is of er geld is buitgemaakt. De politie stelt een nader (forensisch) onderzoek in.