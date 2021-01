Twee personen aangehouden na schietincident Dunantsingel

Rond 18.50 uur bevond de 22-jarige Zeisternaar zich met zijn auto op de Dunantsingel toen plotseling twee mannen op zijn voertuig schoten. Vervolgens gingen de twee mannen een woning aan de Dunantsingel binnen.

Omdat er mogelijk sprake was van vuurwapengevaarlijke verdachten zette de politie een arrestatieteam in om de woning te betreden. In de woning hielden zij twee verdachten aan, twee Gouwenaars van 37 en 30 jaar oud. Zij zitten op dit moment vast. In de woning troffen agenten een luchtdrukpistool aan en deze is in beslag genomen.



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met mensen die zondagavond 3 januari rond 18.50 uur iets gezien of gehoord hebben op de Dunantsingel. Was u getuige of heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.