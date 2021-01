28-jarige man uit Spijkenisse neergestoken, dader slaat op de vlucht

De politie is dringend op zoek naar mensen die meer weten over het steekincident. Wellicht heeft u rond dat tijdstip iets opvallend gezien op het parkeerterrein rondom Spijkenisse Centrum of heeft u meer info over de dader. Alle tips zijn welkom. Bel 0900-8844, Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of maak gebruik van de onderstaande tipformulier.