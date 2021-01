Bureau Brabant lost bijna 40 % van de zaken op

Tilburg, 's-Hertogenbosch, Waalwijk, Eindhoven - In het opsporingsprogramma Bureau Brabant werden in het seizoen 2019-2020 maar liefst 145 zaken behandeld. Daarvan werden met hulp van de kijkers 56 zaken opgehelderd, een oplossingspercentage van 38,6%. Er werden 65 verdachten aangehouden. De resultaten worden vanavond, maandag 4 januari 2021, in het programma toegelicht. Verder kijken we daarin terug op twee nog niet opgeloste overvallen en behandelen we een autodiefstal waarbij de dief inrijdt op de eigenaar.