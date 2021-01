Passagier gearresteerd in auto met hennep, automobilist nog gezocht

Rond 19.00 uur parkeerde de bestuurder een auto in de buurt van het flatgebouw. Twee agenten zagen dit gebeuren en wilden de twee inzittenden controleren. Toen de agenten vlakbij de auto stonden, scheurde deze plotseling met piepende banden weg. Hierbij doken de agenten weg omdat ze anders aangereden zouden worden. Ze raakten niet gewond. De politie-eenheden in Roosendaal werden geïnformeerd over het signalement van de auto. De politie zag even later de auto, welke na een achtervolging op de Mathildadonk tot stilstand werd gebracht. De bestuurder wist te ontkomen en de passagier, een man (22) uit Roosendaal werd aangehouden.