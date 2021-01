Verwaarloosde honden in beslag genomen

De politie ontving onder andere beeldmateriaal waarop een sterk vermagerde hond te zien was. Hierop besloten agenten de situatie bij de woning te bekijken. De zorgen van de melder bleken terecht, want de twee aanwezige honden hadden dringend zorg nodig. Hierop zijn beide dieren in beslag genomen en ondergebracht bij een opslaghouder. Op deze plaats krijgen zij de nodige zorg en worden zij medisch onderzocht. De eigenaar zal op een later tijdstip een verklaring afleggen. De politie is ondertussen gestart met een onderzoek. Hierin zal zowel de verklaring van de eigenaar als de medische rapporten van de dieren komen. De officier van justitie zal vervolgens een beslissing nemen over een eventuele straf richting de eigenaar en de verblijfplaats van de honden.