Vier op de tien zaken in Opsporing Verzocht opgelost

Veel zaken werden snel opgelost, maar in het jaaroverzicht wordt ook teruggeblikt op zaken die meerdere keren in de uitzending waren en in 2020 tot aanhoudingen leidden. De bekendste en langstlopende was natuurlijk de aanhouding van Jos B. in de zaak Nicky Verstappen. Maar ook voor de studente Sumanta Bansi was sinds haar verdwijning in februari 2018 meermaals aandacht in de uitzending. Vorig jaar werden drie mannen uit Hoorn en Rijswijk aangehouden. Van Sumanta zelf ontbreekt helaas nog elk spoor.