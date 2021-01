Steekincident

Rond 18.55 uur meldde de man zich vanuit een woning in de Muziekwijk dat hij gewond was en hulp nodig had. Ter plaatse bleek de man inderdaad letsel te hebben dat hem vermoedelijk was toegebracht met een scherp voorwerp. Hij was aanspreekbaar en werd met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie stelde direct een onderzoek in en hoorde een aantal getuigen. Mogelijk heeft het slachtoffer een conflict gehad op de Pianoweg en is hij daarbij gestoken. Hij is daarna gevlucht en heeft de politie geïnformeerd.