Politie zoekt getuigen autobranden

Omstreeks 23.55 uur kreeg de politie melding van een voertuigbrand aan de Nico van Suchtelenstraat. Toen agenten arriveerden bleek een auto in brand te staan. De gealarmeerde brandweer kon het vuur blussen. Rond 03.00 uur kreeg de politie de melding dat een auto aan de Engelandlaan in brand stond. Ook hier werd het vuur door de brandweer geblust

De politie doet onderzoek naar de brandoorzaak en houdt ernstig rekening met brandstichting.

Getuigenoproep

De politie wil graag in contact komen met mensen die informatie hebben over deze voertuigbranden. Heeft u rond dit tijdstip iets gezien of gehoord in de omgeving van de Nico van Suchtelensraat of de Engelandlaan? Of heeft u andere informatie over deze zaken? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844.

Informatie delen kan ook anoniem: bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van zaaknummer 2021002853 en/of 2021002852

