Zelfgeknutseld vuurwerk ontmanteld in Alkmaar

Een bewoonster had de pijp zien liggen in haar straat. Ze had de pijp meegenomen en in haar klikobak gedeponeerd. Omdat ze het toch niet helemaal vertrouwde belde ze de politie. Agenten bekeken de pijp en maakten foto's. Deze zijn overlegd en besproken met specialisten. Omdat deze de pijp qua veiligheid niet vertrouwden werden maatregelen voorbereid om tientallen woningen te ontruimen tijdens het nadere onderzoek van de explosievenverkenners van de politie en de EOD.

Uit de nadere verkenningen werd duidelijk dat de bewoners niet hun huizen hoefden te verlaten. De restanten zijn vervolgens meegenomen door de politie en worden vernietigd.

2021002707