Politie arresteert verdachte steekincident

De dienders zagen daar de verdachte lopen en riepen luidkeels dat hij was aangehouden en op zijn knieën moest gaan zitten omdat het nog niet duidelijk was of de man nog in het bezit was van een mes. De politiemensen zagen dat hij niet luisterde maar zich omdraaide en wegrende. Een van de agenten riep daarop luidkeels dat hij moest blijven staan omdat er anders geweld gebruikt zou worden. De verdachte rende echter verder waarna de politieman besloot een waarschuwingsschot te lossen. Ook hier reageerde de vluchter niet op. Hij werd uiteindelijk in een brandgang aan de Munttorenstraat achterhaald en met de inzet van pepperspray overmeesterd en aangehouden. Het mes werd niet aangetroffen. De verdachte was onder invloed van alcohol. Hij weigerde aan het bureau medewerking te verlenen aan het afnemen van bloed door een arts. Hij is ingesloten. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.