Verkeersruzie loopt uit op mishandeling

De politie kreeg omstreeks 17.50 uur een melding dat een man nabij een supermarkt aan de Beeklaan mishandeld was nadat hij daar zijn auto had geparkeerd. Het slachtoffer had een snee op zijn neus, ook was zijn bril kapot. Hij vertelde dat een andere automobilist kennelijk boos was geworden over zijn rij- en of parkeergedrag. Toen hij uitwilde stappen had die man het portier hard dichtgeduwd waardoor hij er met zijn hoofd tegen aan kwam. Hierdoor raakte hij even buiten westen.