Getuigen gezocht van dodelijke aanrijding

De aanrijding vond plaats op de K1 Bundesstrasse ter hoogte van de Robert-Bosch-Strasse. Bij deze aanrijding werd een voetganger aangereden die ter plaatse overleed. Uit onderzoek is gebleken dat deze voetganger door een voertuig is aangereden. De veroorzaker van deze aanrijding is na de aanrijding doorgereden. Het voertuig kwam uit de richting Tüddern (D) en is daarna doorgereden in de richting van Susteren in Nederland. Het voertuig waarmee de aanrijding heeft plaatsgevonden moet aan de voorzijde schade hebben.

Verkehrskomissariat Heinsberg doet onderzoek naar dit ongeval en wordt hierbij ondersteund door Team Tactische Ondersteuning Verkeerongevallen (TTOV) van de Politie in Limburg. De rijtijd vanaf de plaats van de aanrijding tot in Susteren is slechts 4 minuten. Vlak na de grens met Nederland staat een bordje langs de weg met opschrift ‘het smalste stukje van Nederland’. Daarna gaat de weg over in de IJsstraat.



Getuigen gezocht

Het is mogelijk dat de veroorzaker van de aanrijding afkomstig is uit Nederland.

Getuigen van deze aanrijding of personen die andere informatie hebben over deze aanrijding of weten wie de bestuurder van het voertuig was, kunnen zich melden bij de politie.

Dat kan via het algemene nummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.