Aangehouden man (47) mogelijk betrokken bij 18 woninginbraken

Er liep al een enige tijd een onderzoek naar deze verdachte. Vanwege de grote impact die een woninginbraak op de slachtoffers heeft, heeft de politie veel energie gestoken in het vinden van deze verdachte.

Op 1 januari werd in Westbroek in een woning aan de Wolkammerweg ingebroken. Hierbij werden onder andere laptops en sierraden gestolen. Op camerabeelden was duidelijk te zien dat de inbreker op een opvallende fiets was komen aanrijden. De foto van de verdachte en zijn fiets werd verspreid onder de politiecollega’s. De verdachte kon ook in verband worden gebracht met andere woninginbraken in Utrecht, Bunnik en Nieuwegein.

Tijdens het sporten op maandag 4 januari zag een collega - in zijn vrije tijd - de opvallende fiets staan in Utrecht Overvecht. Hij herkende de fiets van de foto die was verspreid. Hij belde zijn collega’s. Even later kon de verdachte buiten heterdaad op de fiets worden aangehouden.

Na onderzoek blijkt dat de 47-jarige man – zonder vaste woon- of verblijfplaats – te linken is aan achttien woninginbraken. De man zit nog vast en wordt 8 januari voorgeleid aan de rechter-commissaris.