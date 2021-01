Politie op zoek naar 'nepagenten'

Op maandag 4 januari is een 91-jarige vrouw uit Naarden bestolen door twee mannen die zich voordeden als agenten. Ze plunderden met een babbeltruc binnen no-time haar bankrekening.

Het slachtoffer werd rond 15:00 uur gebeld op haar vaste lijn. De man aan de andere kant van de lijn stelde zich voor als een politiemedewerker. Hij vraagt haar om haar bankgegevens in verband met een zogenaamde aanhouding. Terwijl de vrouw nog telefoneerde met de agent wordt er aangebeld en staat er een ‘collega in burger’ voor de deur van haar woning aan de Amersfoortsestraatweg. Hij vertelde het slachtoffer dat hij haar bankpas in ontvangst kwam nemen.

Dezelfde middag werd er voor duizenden euro’s gepind van de rekening. De politie onderzoekt dit laffe misdrijf en zoekt getuigen die mogelijk iets gezien hebben dat met deze zaak te maken kan hebben: Mocht u ook iets soortgelijks hebben meegemaakt: meld het ons en doe aangifte!

‘Nepagent’?

Een politieagent in uniform hoeft zich niet uit eigen beweging te legitimeren, maar wel als u erom vraagt. Als een agent ‘in burger’ vertelt dat hij van de politie is, moet hij wél uit eigen beweging het politielegitimatiebewijs tonen.

Vertrouwt u het niet? Bel dan meteen met 112. In het geval van een ‘nepagent’ mag u altijd 112 bellen. Neem zoveel mogelijk kenmerken op van de ‘nepagent’ en probeer hem of haar of het vervoersmiddel te fotograferen. Neem hierbij geen onnodige risico’s!

De politie belt nooit om naar uw bankgegevens te informeren. Krijgt u zo’n persoon aan de lijn, hang dan snel op en bel de politie via 112.

Signalement

Van de man die de vrouw opbelde hebben we helaas geen signalement. Van de man die 'in burger' aanbelde en de bankpas van de vrouw in ontvangst nam wel. Het gaat om een jongeman met een blanke huid, hij had een mondkapje op, was netjes gekleed en had kort donker haar en een slank tot normaal postuur.

Tips?

Heeft u informatie die kan helpen bij dit onderzoek of bent u zelf slachtoffer van deze mannen? Bel ons via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Tips om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van een babbeltruc

Helaas heeft niet iedereen die bij u aanbelt, goede bedoelingen. U kunt zelf maatregelen nemen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van dieven en oplichters.