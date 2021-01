Vluchtende verdachte met gestolen auto na achtervolging aangehouden

Agenten wilden de verdachte rond 0.15 uur gecontroleerd aanhouden, omdat hij in een gestolen Range Rover reed. Toen de man werd ingesloten door drie politievoertuigen op de kruising van de Pieter Calandlaan met de Baden Powellweg ging hij er via een groenstrook en fietspad vandoor. Er volgde een achtervolging die voerde vanaf Tussen Meer via Meer en Vaart, Cornelis Lelylaan, Surinameplein richting de Hoofdweg en het Bellamyplein. De Range Rover reed daarbij met hoge snelheden, ook over fietspaden en negeerde o.a. het rode stoplicht op de kruising van de Cornelis Lelylaan met de Rijksweg A10.