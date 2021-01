Getuigen gezocht ontploffing

Onbekenden gooiden vermoedelijk een molotovcocktail naar de woning aan de Rockanjestraat, die tot ontploffing kwam. Er raakte niemand gewond, de woning raakte beschadigd. Forensisch rechercheurs deden onderzoek in de woning.

Iets gezien of camerabeelden?

De politie zoekt getuigen van de ontploffing aan de Rockanjestraat. Heeft u iets verdachts gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden uit de omgeving waarop verdachten te zien zijn? Bel ons op 0900-8844. Liever anoniem? Bel met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook de beelden afkomstig van een dashcam of een videodeurbel zijn belangrijk voor het onderzoek. U kunt via deze link camerabeelden naar de politie sturen.