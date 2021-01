Bestuurder onder invloed rijdt in auto met valse kentekenplaten

Surveillerende agenten constateerden dat de kentekenplaten op de auto niet bij dit voertuig hoorde. Agenten gaven de bestuurder rond 23.45 uur op de ’s-Gravenstraat een stopteken voor een controle. De automobilist rook naar alcohol. Uit een blaastest bleek dat de man te veel had gedronken. Hij is meegenomen naar een politiebureau. Daar is naast een ademanalysetest ook een speekseltest afgenomen. De verdachte testte ook positief op het gebruik van THC, amfetamine en cocaine. Een GGD-arts heeft vervolgens een bloedproef afgenomen. Verder beschikt dan niet over een geldig rijbewijs en kon hij geen ID-bewijs laten zien. De verdachte is ingesloten voor verhoor.