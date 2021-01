Getuigen gezocht van verkeersongeval in Kapelle

Het ongeval vond rond 22.55 uur plaats op de kruising Viaductweg en Nieuwe Vierwegen. Bestuurder kwam uit de richting van 's-Gravenpolder en wilde links afslaan naar Goes en raakte daarbij de andere auto die vanaf de afrit van de A58 kwam in de flank. Beide automobilisten hadden niet gedronken. De politie doet nog verder onderzoek naar de precieze toedracht van de aanrijding. Bent u getuige geweest van het ongeval? Bel dan met ons via 0900 8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006.

Zaaknummer: 2021004831