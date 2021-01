Woningoverval in Oss

Het slachtoffer heeft zelf alarm kunnen slaan. De man was niet gewond, maar is wel heel erg geschrokken.

Op dit moment zijn we bezig met onderzoek op de locatie van de overval. Het is belangrijk dat we een goed beeld krijgen van wat er is gebeurd. Elk detail kan hierbij van belang zijn. We spreken met getuigen in de buurt en kijken of er bruikbare camerabeelden zijn.

Getuigen

Kunt u ons helpen? De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord dat met de overval te maken kan hebben? Bel 0900-8844 of meld anoniem via 0800-7000.