Dode en gewonde bij verkeersongeval Gemeneweg

Rond 12.45 uur kwam een melding binnen dat er een auto in het water terechtgekomen was. Bij aankomst van de politie bleek dit om een frontale aanrijding te gaan. De bestuurder van de auto in het water, een 62-jarige man uit Apeldoorn, kon door de brandweer worden bevrijd en is naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van het andere voertuig is ter plaatse overleden. Het betrof een 21-jarige man uit Alpen aan den Rijn. Het Team Verkeer heeft het onderzoek verder overgenomen.