Verdachte aangehouden voor overval op vrouw(70) in Broeksterwâld

Overval

In de avond van dinsdag 15 december vorig jaar hoorde de 70-jarige bewoonster van een woning aan de Patrimoniumwei in broeksterwâld eerst gerommel aan de achterdeur. Kort daarna werd er bij de voordeur aangebeld. Toen de vrouw de deur open deed, stond daar een man met een bivakmuts op zijn hoofd en een wapen in zijn hand. Hij eiste geld. De vrouw liep daarop de woning in. De man liep achter haar aan. Nadat hij geld kreeg verliet de man de woning weer. De vrouw raakte bij dit misdrijf niet gewond.



Onderzoek

Er werd door de politie een buurtonderzoek gedaan en medewerkers van de forensische opsporing stelden ter plaatse een onderzoek in en stelden sporen veilig. Ook werd er een Burgernetmelding opgestart om uit te kijken naar de verdachte. Deze is nu aangehouden. Zodra het onderzoek is afgerond, wordt er proces-verbaal opgemaakt en wordt de zaak overgedragen aan het openbaar ministerie.

