Politie in Nordrhein-Westfalen houdt man aan in grensoverschrijdend onderzoek

De Duitse politie trof de man aan bij een boerderij in de gemeente Vreden (Duitsland). Daar vond de politie ongeveer 500 kilo vuurwerk met de classificatie F2, ook werd er vuurwerk van de categorie F3 en F4 (voor professioneel gebruik) aangetroffen in een schuur en een zeecontainer die op het terrein stonden. Het vuurwerk was niet volgens de regels opgeslagen en beveiligd. De politie hield de man hiervoor aan.

De plaats-delictgroep van het Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen droeg zorg voor het op de juiste manier verwijderen van het vuurwerk. Een analyse van het vuurwerk en de vernietiging hiervan is nog niet afgerond. Het onderzoek aan beide zijden van de grens wordt voortgezet.

Dit onderzoek is een goed voorbeeld van hoe de Duitse en Nederlandse politie en justitie samenwerken in de aanpak tegen (grensoverschrijdend) illegaal vuurwerk. Gegevens worden over en weer gedeeld zodat de grensoverschrijdende handel in illegaal vuurwerk aangepakt kan worden.