Getuigen gezocht van straatroof

Het slachtoffer wandelde rond 21.15 uur over het Zonnebloempad, toen een man haar passeerde en haar mobiele telefoon uit haar hand griste. De dader ging ervandoor richting in de richting van de Lange Streek. Hij sprong in een donkerkleurde auto – mogelijk een Stationwagen - die hier vanaf de Klaproosdreef in de richting van de Industrieweg reed.

Signalement dader

Licht getinte huid

Zwart, gekruld haar

Droeg en zwart mondkapje

En een zwart met wit trainingspak

De politie werd snel ingeschakeld. Agenten hebben meteen gezocht in de omgeving. Helaas werd de verdachte en het voertuig niet aangetroffen.

De politie zoekt getuigen en roept mensen die meer informatie hebben op om contact op te nemen met de politie via tel. 0900-8844. Anoniem melden kan ook via tel. 0800-7000.