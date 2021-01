Drankrijder betrokken bij aanrijding

Omstreeks 13.10 uur kreeg de politie melding van een verkeersongeval op de Rijksstraatweg. Ter plaatse bleek dat twee meisjes de weg over hadden willen steken. Bij de stoplichten hadden zij op het knopje gedrukt en gewacht op het groene licht. Toen zij over konden steken was een van hen, een 7-jarig meisje, aangereden door een personenauto. De bestuurder van de auto was uitgestapt, had even gekeken en was vervolgens weer ingestapt. Hij was niet op de plaats van het ongeval gebleven, maar was weggereden zonder zich over het kind te ontfermen of zijn identiteit achter te laten. Het kind werd voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis.

Op basis van getuigenverklaringen werd een zoektocht gestart naar de auto en de bestuurder. Aanvankelijk werd de auto gevonden in een parkeergarage bij het Soendaplein. De bestuurder was echter vertrokken.

Later op de middag, omstreeks 14.20 uur, zag de politie de auto rijden. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol te verkeren. Bij een ademanalyse blies hij maar liefst 1095 ug/l. Dat is bijna vijf maal het voor hem geldende maximum van 220 ug/l. De politie nam het rijbewijs van de man in.

