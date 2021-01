Poging overval op supermarkt

Omstreeks 18.00 uur kwam een man de winkel binnen. Op dat moment was er alleen een winkelmedewerkster in de winkelruimte aanwezig. Bij de kassa eiste hij geld van een medewerkster. Om zijn eis kracht bij te zetten dreigde hij met een wapen. Toen de overvaller niet direct geld kreeg, ging hij er zonder buit weer vandoor. Bij de overval raakte niemand gewond.

De verdachte is een man met een lengte van 1,75 tot 1,80 meter en een normaal postuur. De huidskleur is onbekend omdat de man een grote mondkap droeg en een grijze muts diep over zijn voorhoofd had getrokken. De man droeg een grijs-zwarte parka met capuchon en een donkere broek.

2021004058