Twee verdachte inbraak auto aangehouden

Omstreeks 04.15 uur kreeg de politie melding van een getuige die had gezien dat twee jongens met een zaklantaren in geparkeerd staande auto’s schenen in de omgeving van de Hertog Albrechtstraat in Grootebroek. De getuige vermoedde dat het om inbrekers ging.

Met het opgegeven signalement ging de politie op zoek en trof de twee verdachten in de omgeving aan. Zij hadden beiden een rugzak bij zich waarin vermoedelijk gestolen goederen zaten. Beide verdachten werden aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

Bij onderzoek ter plaatse trof de politie in ieder geval een bestelauto aan die was open gebroken. De inhoud van de rugzakken is vermoedelijk afkomstig uit dit voertuig.

Eventuele slachtoffers van auto-inbraak worden verzocht zich te melden. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844.

